SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlaste edukad tabamused avaldavad pikka mõju kogu Musta mere regioonile

Bahmuti ümbruses on olnud dünaamikat lõunapoolsel küljel. Vene okupandid püüdsid oma kaitset algul sättida Klištšiivka-Andrijivka-Kurdjumivka joonele, kuid pärast kahe esimese küla kaotust piki Bahmuti-Horlivka raudteed. Nüüdseks on Ukraina jõud suutnud Andrijivka kõrvalt juba raudteed ka mõnes kohas ületada. Lõunapoolses lõigus Kurdjumivka lähistel on ukrainlastel olnud keerulisem ja Vene okupandid püüavad vasturünnakutega edenemist tagasi keerata, kuid seni pole neil õnnestunud.

Bahmuti põhjasuund Berhivka kandis on jäänud ukrainlastel kiduramaks edenemise suunal. Berhivka piirkonnas on probleemiks kõrgendike vahele jääv madalam lõik, mis on Vene okupantide tõhusa tulekontrolli all.

Seetõttu võib öelda, et Bahmuti linn pole seni ümberpiiratud, kuigi ilmselt see on ukraina väjuhatuse pikem eesmärk. Venelased on selles lõigus rakendanud olulisel määral reserve ja see on ukrainlasi kõvasti pidurdanud.