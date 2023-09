FAKTIKONTROLL | Järjekordne himrutamine: ei, Eesti Pagar ei pane putukajahu enda toodete sisse

Seekordses valeväites kasutatakse pilti Pealinna koogist, mida toodab Eesti Pagar. Postituses on märgitud, et tootel on konna-märgistus, millest omakorda teeb postitaja järelduse, et koogi valmistamisel on kasutatud putukajahu.

Faktid

Konna-märgistus tootepakenditel on Rainforest Alliance“i kvaliteedimärgistus

Eesti Pagari esindaja kinnitab, et nemad putukatest tehtud jahu ei kasuta

Nii putukad kui ka Rainforest Alliance on viimasel ajal üha sagedasem valeinfo sihtmärk - tegemist on vandenõuteooriatega.

Postitaja juhib tähelepanu valmistoidu lettides müüdavale koogile, millel on näha Rainforest Alliance“i kvaliteedimärgist.

Tegu on rahvusvahelise mittetulundusliku organisatsiooniga, mis tegutseb metsade kaitse, põllumeeste õiglase sissetuleku, inimõiguste tagamise ja kliimamuutuste vähendamise nimel. Ehk putukate toiduks kasutamisega pole siin mingit pistmist.

Väljaspool Eestit levitatakse sarnast valeväidet näiteks KitKati šokolaadide kohta, milles samuti selline kvaliteedisümbol on.

Päevalehe faktikontroll võttis ühendust ka Eesti Pagari ASiga, et selgeks teha, kas vaatamata igasugustele kvaliteedimärgistustele pannakse toodete sisse putukatest tehtud jahu. Vastus oli eitav. “Tundub, et postituse on teinud mõni vandenõuteoreetik,“ ütles ettevõtte esindaja Kristi Pääsk.

Otsus: Vale. Konnakleepsud toodetel on Rainforest Alliance logod, mille näol on tegemist kvaliteedimärgistusega. Eesti Pagar AS ei kasuta oma toodetes putukatest tehtud jahu.