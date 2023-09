SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa ei saa sõjatehnika vedamiseks isegi raudteed rajada - HIMARSid on halastamatud

Berhivka veehoidlast põhja pool asuvad kõrgendikud on Venemaa kontrolli all ning see on nende jaoks Bahmuti kaitsmisel väga oluline, aga just Orihhovo-Vassilevka suunast saaks Ukraina alustada pealetungi, mille käigus need kõrgendikud vabastada.

Venemaa meedia toob välja, et selle asula ründamiseks toodi kohale paramilitaarse rühmituse Redut liikmed (sarnane Wagnerile, kuuldavasti kokku 7000 liiget, peamiselt erusõjaväelased ja nüüd ka eksvangid, kes täidavad ülesandeid näiteks Aafrikas ja mujal maailmas). Paramilitaarseid rühmitusi peetakse Ukrainas peetava sõja kontekstis Venemaal edukamaks ning arvatavasti üritatakse n-ö heade rindeuudiste nappuses toota sisu, mis sobiks venemaalastele.

Sarnases võtmes võib ka vaadata osade wagnerlaste saatmist Bahmutist lõuna poole, Andrijivka juurde. Nn Prigožini mässust jäi kõrvale Andrei Trošev, erupolkovnikust wagnerlaste komandör, kelle juhtimise alla on nüüd Ukrainas koondatud need wagnerlased, kes otsustasid poolt vahetada. Putini jaoks on see võit-võit olukord – kui wagnerlasi saadab edu, on väga hea, saavad surma – vähemalt sama hea.

Kuid nüüd on olukord kardinaalselt muutund nende jaoks – enam pole kuskilt võtta kümnetes tuhandetes vangidest kahuriliha, keda surma saata. Nüüd on nad ise selles rollis, seda enam, et Ukraina