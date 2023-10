INTERVJUU | Minister Sikkut: tervisekassa puudujääk vajab eraldi lähenemist ja maksumuudatusi tuleb teha niikuinii

„Eesti põhimõtteliselt on aastaid kulutanud kaitsekuludele, kultuurivaldkonnale, haridusele ning laste ja perede valdkonnale Euroopa keskmisest rohkem. Nende kuludega me oleme Euroopa tipus. Kuid on kaks valdkonda, kuhu me oleme panustanud põhiliselt 32 aastat vähem kui teised – need on tervishoid ja sotsiaalhoolekanne,“ räägib terviseminister Riina Sikkut, kelle kätte on langenud ülesanne lahendada tervishoidu ohustav rahapuudus.