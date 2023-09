Eile õhtul ilmusid meediasse infobitid, et üks droon on rünnanud Brjanski oblastis Ukraina piiriäärses piirkonnas elektrivõrkude alajaama ning suurem piirkond on elektrita. Seejärel olevad umbes 50-meheline eriüksus ületanud Vene piiri ning asunud ründama Vene armee positsioone piirkonnas.