SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina teeb Donbassis imetegusid. Võidetakse maad ja viiakse vastased ohvriterohketele rünnakutele

Venemaa armee juhid on mõistavad, et praeguste, pikki raudteetammi kulgevate kaitseliinide langemise järel tuleks neil taanduda kolm kilomeetrit ida suunas Opõtne-Odradivka liinile. See aga tähendaks Ukraina armee jõudmist Bahmuti linnani ka lõuna suunalt.