ARVUSTUS | Ajakirjanikud ja nende lood. Vestlusõhtu või monoteater?

Delfi õrnalt teatraliseeritud vestlusõhtult „Laval on vaba sõna“ sain teada, et ajakirjanikud jagunevad kaheks: need kes oskavad nakatavalt ja loomulikult rahvahulga ees lugu vesta, ja need, kes (veel) ei oska. Kui inimene just televisioonis või raadios ei tööta, polegi esinemisoskus otseselt ajakirjanikuks olemise vältimatu eeldus. Sedapuhku rääkisid laval oma tööst isiklikke lugusid kaheksa peamiselt Eesti Ekspressist tuntud kirjutavat ajakirjanduskorüfeed. Konferansjee ja ürituse tempovedaja rollis oli tuntud telenägu Roald Johannson.