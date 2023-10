SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa piloodid vahetavad poolt. Peamine kannataja on Vene väejuhatuse moraal

Sõnumite osas jäigi visiit rohkem visuaalseks. Kuigi väga olulisi otsuseid ei esitletud, siis vähemasti jäi mulje, et Euroopa-suunaline liikumine Ukraina puhul on võimalik. Ka Ukraina president ise oli oma avaldustes üsna tagasihoidlik ning kõneles vaid vajadusest alustada liitumisläbirääkimiste protsessiga.

Kõik saavad aru, et see on keeruline protsess, mitte kiire formaalsus. Ja vaevalt, et nende liitumisläbirääkimistegagi veel selle aasta sees alustatakse, nagu Ukraina president soovib.