Demy Landson: tuumaenergiat mänguplatsile lubades lähtugem põhimõttest “tark ei torma“

Kui äritegevuse mõju on piisavalt suur, et see puudutab nii isiku enda, aga ka tema lähikondlaste tulevikku, heaolu ning elukeskkonna säilimist, siis millal on õigus tavakodanikul sekkuda ja öelda, et siin olukorras peaks olema õigus kaasa rääkida, ilma et teda peetaks äärmuslaseks?