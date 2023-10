Detailidesse laskumata tuletaks siiski meelde, et eesti kui riigikeele kasutamise kord on pandud paika ja kaitstud seadusega. Lisaks on meil Keeleamet, kes hoiab keeleseaduse täitmisel pilku peal ega tolereeri rikkumisi. Kõik muu on iga inimese otsustada ja kui mõni aktiivne kodanik peab vajalikuks limiteerida oma keelekasutust vaid eesti ja inglise keelega on ta vaba seda tegema.