Nimelt on Venemaa üks esipropagandiste jätkuvalt vaimses šokis Ukraina drooni rünnakust Adleris, kus drooni sihtmärk oli kohe Simonjanile kuuluva maja vahetus läheduses ning seal majas elavad Simonjani sugulased.

Mida siis propagandist soovitas? Simonjan soovitas lõhata tuumapommi kuskil Siberi kohal, et tuumaplahvatusega kaasnev elektromagnetiline impulss lööks maailmas rivist välja kogu elektroonika ning siis oleks tema arusaamist mööda maailm tagasi aastas 1993, kui ei olnud droone ning oli tore elada.

Venemaal on puhkenud poleemika sõjas kasutatava sümboolika osas ning Z-tähe kasutamist taunivad nii ideoloog Dugin, politoloog Sergei Markov kui ka z-blogijad. Dugin soovitab nende tähtede asemel suurendada Venemaa õigeusu rolli ja nähtavast Venemaa armees, Sergei Markov aga väidab, et V ja Z aga olevat Volodõmõr Zelenskõi initsiaalid ja tema sõnul tuleks seetõttu Ukraina presidendi reklaaminime lõpetada.

Z-blogija varjunimega Alex Parker Returns aga kirjutas, et z sümboliseerivat Venemaa armee kaotusi Kiievi, Harkivi ja Hersoni suundadel, see olevat Venemaa sõduri jaoks häbiväärne sümbol ning tema soovitab rohkem kasutada Novorossijat kui kujundist selle sõja kontekstis.

Miks nüüd järsku on selline teema tõstatud, kusjuures Kremliga lähedalt seotud isikute kaudu? Venemaa sõjast väljumine eeldaks eelnevalt ühiskonnas sõjahüsteeria maharahustamist ja ehk on need esimesed arglikud sammud sinna suunas.