Peeter Tali: Pohlak ei riski mitte ainult oma positsiooniga, vaid kogu Eesti jalgpalli toetusega

Tahaksin väga uskuda, et Aivar Pohlak on lihtsalt vastuvoolu ujuja, kellele on loosunglikus ja kampaaniad lapsest saati vastikud, kõnelemata uuema aja tühistamiskultuurist, ent paraku annavad Pohlaku väljaütlemised ja teod agressiivse Venemaa suunal alates 2008. aasta sõjast Gruusias ning Pekingi olümpiamängudest hoopis teistsuguse pildi.