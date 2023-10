Sven Sester: jalgpalliliit, ärka üles! Selge seisukoha puudumine on alandav

Maailmas juhtub harva nii, et asjad on mustvalged. Ukrainas aga täpselt selline seis on: Venemaa alustas seal verist vallutussõda, mille eesmärk on Ukraina iseseisvus hävitada. Seetõttu on demokraatliku maailma ainus mõeldav samm oma vabaduse eest seisvaid ukrainlasi vankumatult ja võiduni toetada. Me ei saa endale lubada selles olukorras mingeid halle toone!