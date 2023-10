SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: sport on Venemaa poliitika käepikendus. See selgitab ka Vene sportlaste sõjaväelisi auastmeid

1) Luhanski operatiivsuunalt on uudiseid vähe. Kupjanski ja Svatovo vahelt püüavad okupandid veel aeg-ajalt oma taktikalist olukorda parandada, eriti Sinkovka küla piirkonnas. Seni tulemusteta. Kreminna metsas on olukord tuline, kuid ukraina üksuste tugevdamine on vähendanud Vene okupantide indu rünnakute korraldamisel. Vene okupantide eduväljavaated Torske/Lõmani suunal on kesised.

2) Bahmuti piirkonnas käib peamine võitlus traditsiooniliselt linnast lõunas. Ukrainlased on hakanud Klištšiivka-Andrijivka-Kurdjumivka joonel piki raudteed rivistunud Vene okupante sellelt kaitseliinilt tasapisi eemale suruma. Andrijivka juures on see neil õnnestunud, nii et ukrainlaste endi positsioonid on juba osaliselt raudtee taga. Selliste maastikul olevate selgete takistuste ületamine avab platsdarmi edasi liikumiseks ning võtab vastasel võimaluse ennast kinnistada maastikuobjektide taha.