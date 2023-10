REPORTAAŽ | Läti-Valgevene piiril vuravad autod ja lõigatakse piiritarasse auke. Ilmaolud ei mõjuta midagi

Tegelikult on asi lihtne. Kui näete teisel pool Valgevene piiri seismas Toyota Priust, kus istub sees mitu inimest, siis võib olla kindel, et selle auto lastiks on registreerimata sisserändajad. Priustega “taksojuhid“ on aga ainult viimane element Euroopa Liitu viivast pikast teekonnast. Pärast seda takistab tulijaid ainult Läti-Valgevene piirile rajatud okastraadiga metalltara ja Läti piirivalvurite kohalolu. Piiri külastanud Delfi ajakirjanikele tunnistasid piirivalvurid, et olukord on pingeline ja piiritara ehitus tuleb lõpetada nii ruttu kui võimalik.