KULTUURIBIIT | Etenduskunstnik Kadri Noormetsa playlist

Lavastus on osa Noormetsa doktoritöö praktikast ning esimene neljast loometööst, mille kaudu ta uurib mil moel teha võimalikuks etendaja ja publiku võrdväärne kohtumine etenduse sees. Lisaks Noormetsale on laval kunstniku pikaaegne koostööpartner Ivo Reinok ning dramaturgilist tuge on pakkunud Diego Agullo. Etendused on veel kavas: 06.11, 07.11, 16.11 ja 17.11.

Kadri Noormets on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala bakalaureuseõppe (2010) ning Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunsti eriala magistrantuuri (2014). Aastast 2022 jätkab ta oma haridusteed doktorant-nooremteadurina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teatrikunsti erialal. Oma doktoritöös keskendub ta spetsiifilisemalt kooskomponeeritud elulähedasele teatrile. Noormetsa hiljutisemad lavastused on: “majandus/housing“ Voronja Galeriis, “ümarlaud“ ja “mobiilsed definitsioonid“ Tartu Uues Teatris, “maandatud tõotus“ Kanuti Gildi Saalis ja “tõotatud maa“ Sõltumatu Tantsu Laval.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Kadri Noormets nii (kuulata saab ka siit):

Fleet Foxes – Ragged Wood

See on üks oluline köögiraadio lugu. Tegelikult terve see album (Fleet Foxes 2008), mitte üks kindel laul, aga kogu selle plaadi voog algusest lõpuni. Millal iganes ma ka Viljandi kodus ei ärka, siis nii kui hommik on kuulutatud, hakkavad öömajalised ja püsikud oma pesadest vaikselt köögipoole liikuma ning mul on nii käe sees, et parimal hommikul vajutan ma köögikapi otsas oleval plaadimängijal play ja enamasti hakkavad nemad siis laulma ja algav päev mõnusasti õõtsuma.

White Hinterland – Icarus

Olen olnud inimene, kes suudab soovi korral ühte ja sama lugu kuulata lõputus korduses. Ja on lugusid, millest mul nagu ei saa küll. Näiteks see laul. Samas on see kuidagi liiga ammune, liiga päris ja liiga sügavalt puudutav, et selle kohta üldse midagi öelda.

Rozell ft Sir Jeremy Green – Fever