JUHTKIRI | Ukraina tuleb aidata otsustava eduni

Ei, kindlasti mitte. Seda enam, et see ei pruugi üldse nõuda abi suurendamist, vaid põhilistel sõjalise abi andjatel tuleks loobuda neile omasest stiilist, mille kohaselt viivitatakse edu saavutamiseks vajalike relvade andmisega. Näiteks praegu võiks läbimurde saavutamist kiirendada see, kui USA annaks Ukrainale pikema lennuulatusega rakette, et Krimmi sild puruks lasta ja halvata Vene armee varustamine.