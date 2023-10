SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõjalaevade ära viimine Sevastopolist on näide Ukraina sõjapidamise efektiivsusest

See ei olnud juhuslik rünnak, Venemaa ründab sellise raketiga ainult juhul, kui neil on olemas luureinfo, et hoones on nende jaoks olulised sihtmärgid, eeskätt sõjaväelased. Infot annavad kohalikud elanikud, keda kutsutakse nn „ootajateks“ (ždunõ), kes ootavad Venemaa armee kohalejõudmist ning teevad nendega koostööd, andes tasu eest infot Ukraina armee kohta.

Seekord läks aga midagi totaalselt viltu, sest Ukraina poole andmetel sõjaväelasi peiedel ei olnud ning kõik rohkem kui 50 ohvrit olid kohalikud elanikud. Venemaa armee üks suuremaid nõrkusi on vilets luureandmete kogumise võimekus ning siis nad ongi väga sõltuvad Ukrainas elavatest reeturitest, aga nii saadud info on osutunud tihtipeale pehmelt öeldes ebausaldusväärseks.

Donbassis on Bahmuti suunalt vast kõige märkimisväärsem info see, et mõlemalt poolt tulnud info kohaselt on Ukraina järsult suurendanud rallidroonide rünnakuid Bahmuti linnas ning teinud seda edukalt. Venemaa on teinud vasturünnakuid nii Klištšijivka kui Andrijivka suunas, aga edutult, kandes sealjuures märkimisväärseid kaotusi.