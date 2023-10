INTERVJUU | Põhjamaade ministrite nõukogu esinduse uus juht: me ei käi enam ammu Eestile õpetamas, kuidas asju teha

Eestis on räägitud, et ka meie võiks üritada Põhjamaade ministrite nõukoguga liituda, näiteks tegi seda kampaania ajal praegune haridusminister Kristina Kallas. Kuidas Põhjalas sellesse mõttesse suhtutaks?

Sama võiks küsida iga praeguse liikme käest. Ma ise vastaks, et meie tahame olla igas klubis, kus on Soome ja Rootsi. Ja et ka nemad kõigi meie klubidega liituks.

Arvan, et südames me juba oleme samas klubis. See, et Soome on NATO liitlane ja Rootsi liigub loodetavasti samas suunas, on muidugi suurepärane. Võib-olla ma mängin natuke saatana advokaati, paljud Põhjala inimesed suhtuksid sellesse mõttesse südames väga tervitavalt. Aga võib-olla on küsimus selles, kas meil on vaja koostöö parandamiseks formaalseid struktuure? Põhjamaade Nõukogu ja ministrite nõukogu asutati minevikus, kui asjad olid väga teistsugused. Minu hinnangul oli Balti riikidega tehtava koostöö mõttes kõige olulisem samm siia esinduste rajamine, mis viis väga aktiivsele koostööle.