Kristi Ockba: miljonite inimeste opresseerimine peab lõppema. Palestiinlased väärivad samuti vabadust ja elu

Israel on Gazas pidanud mitmeid pommitamiskampaaniaid ja sõdu. Alati õigustab ta seda kui kollektiivset karistust Gaza rahvale. Põhjuseks on see, et Hamasi rühmitus ründab või on Iisraeli vastu läbi viinud terrorirünnakuid. Aga siis tekkib küsimus, kes on Hamas?