Nii on. Koalitsioon püsib ja Reformierakonna reiting on langenud õige pisut – paar protsenti. Peaminister Kaja Kallase skandaali kajastati rahvusvahelises meedias üksjagu, ent kodumeediaga võrreldes oli keskmine sellest kõnelev lugu palju rahulikum: juhtus selline lugu. Kallas ütles seepeale seda, tema kriitikud toda ja loo lõpp. BBC tuntud intervjuusaates „Hardtalk“ kulus skandaalile viis minutit, ülejäänud 20 Kaja Kallase tavapärastele meediaesinemiste teemadele. Temalt pärast skandaali intervjuu võtnud Washington Post ja Financial Times selle kohta ei küsinudki. Samuti ei esitatud peaministrile ühtegi skandaali koha käivat küsimust hiljutisel Soome-visiidil, kuigi Stenbocki majas lihviti pressikonverentsi tarbeks asjakohaseid sõnumeid.