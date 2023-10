„Sõdur palus, et ma ta maha laseksin.“ Ukraina meediku filmitud karmidest kaadritest sai õppevideo

„Sellised videod aitavad meedikutel oma tööd analüüsida ja parandada. Pärast video internetti ilmumist võtsid minuga ühendust NATO sõjaväelased, ameeriklased olid sellest videost üldiselt šokeeritud, see levis nende sotsiaalmeedias veelgi rohkem kui meil Ukrainas. NATO meedikud koguni palusid mult luba videot kasutada oma koolitustes,“ räägib ta. Tagantjärele ütleb ta, et tegi videos midagi õigesti ja midagi mitte. „Üldiselt on see hea õppematerjal,“ lisab ta.