FOTOD | Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten pälvis Prantsusmaa kõrge aumärgi

Kunstide ja kirjanduse orden (l’Ordre des Arts et des Lettres) on 1957. aastal Prantsusmaa kultuuriministri poolt asutatud ja tänaseni Prantsuse kultuuriministeeriumi poolt välja antav ning ühiskonnas kõrgelt hinnatud Prantsuse teenetemärk, millega tunnustatakse isikuid, kes on silma paistnud loominguga kunsti või kirjanduse vallas või panusega kunsti ja kirjanduse edendamisse Prantsusmaal ja kogu maailmas. Aumärgi statuudi kohaselt peab ordeni saaja olema andnud silmapaistva panuse Prantsuse kultuuripärandi rikastamise heaks.