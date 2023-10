JUHTKIRI | Iisraeli-Palestiina konflikt lõhestab ka Euroopat

Nende ridade kirjutamise ajal pühapäeva õhtul ei olnud Iisrael lubatud rünnakut Gaza sektorile veel alustanud. Aga selge on, et praegusest konfliktist on osapooltel keeruline välja tagurdada. Äärmuslikumad tegelased nii Gazas kui ka Iisraelis seda ei tahagi – Hamasi võitlejad on Iisraeli hävitamise nimel valmis märtrisurmaks ja osad iisraellased näeksid hea meelega Gaza palestiinlaste „merre lükkamist“.