„Ta ütles mulle, et lähed ja kõik.“ Kuidas sattus eksminister Peep Peterson kokasaatesse „Masterchef Eesti“?

Peep Peterson (48) mullu parima meelelahutussaate auhinna võitnud kokasaadet esimesel hooajal ei vaadanud ega arvanud, et tal sinna asja oleks. See-eest on lähedased Peebu kokakunstist nii vaimustunud, et kallim pani ta saatesse kirja. „Ta ütles mulle, et lähen ja kõik. Ja üllatuslikult pääsesin edasi televooru. Järgmine üllatus oli hall põll ja seejärel õnnestus ootamatult valge põll saada,“ meenutab Peep. „Sain aru, et kaugemale jõuavad need, kes on võimekad kogu kokakunsti ampluaas. Minu eripära on, et ma polnud kuni saateni küpsetanud midagi peale karaski. Minu päästja on loodetavasti maitsemeel – kui mulle antakse maitse ette, siis suudan selleni jõuda.“