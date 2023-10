Tallinnas ja Tartus toimub rahvusvaheline mäefilmide festival

Selle aasta kõige pikem film on „Mägedesse ja tagasi“ - Kanada dokumentaalfilm laviinidega silmitsi seisnud inimeste kogemustest. Teine film - “Jääkaru nimega Nuhtlus“ on Oscarite eel-nimekirja valitud lühidokumentaalfilm maailma jääkarude pealinnast, Churchillist. “Puhkus Baffinis“ räägib seiklejatepaarist, kes suundub 45-päevasele ekspeditsioonile Kanada kõige suuremale saarele Baffinile.

1976. aastast toimuv Banff Mäefilmide festival on (mägi)kultuuri, spordi- ja keskkonnateemadel tehtud filmide esitlus, mis toimub igal sügisel Kanadas. Rahvusvaheline žürii valib rohkem kui 400st filmist välja 80 parimat, mida näidatakse nädal aega kestval Banff´i festivalil. Vahetult pärast festivali lähevad valitud filmid ränd-turneele üle maailma ja jõuavad 800 linna enam kui 40 riigis kogudes üle 500 000 vaataja. Banff´i festivali peamine eesmärk on inspireerida ja innustama inimesi liikuma (eriti just looduses ja värskes õhus), seiklema, avastama põnevaid paikasid ja kogema uusi kultuure. “Need kõik on väga positiivsed sõnumid, mis loodetavasti aitavad kaasa parema ja jätkusuutlikuma maailma ning heatahtliku kogukonna tekkeks,“ usub Kätlin Palm.