ARVUSTUS | Sarjas „Naised vormis“ on korralik kogus krimkat ja komöödiat

Kui Kanal 2 sarja „Naised vormis“ kogu esimese hooaja käigus otsiti sarivägistajat, siis nüüd lahendavad politseinikud iga kord uut lugu. Ja ehk on see isegi hea mõte. Vaataja saab kogu aeg kaasa mõelda, nähtavast vihjeid otsida. Tempo on korralik, aga lugu ei vihise eest ära, nagu kipub juhtuma mõne välismaise sarja puhul, kus ideid paisatakse nii tihti õhku, et vaataja jääb oimetult diivanile istuma, kuni kaob igasugune soov kuritöö lahendamisele kaasa elada.