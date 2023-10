KULTUURIBIIT | Kitarristi ja produtsendi Fredi playlist

Joesef - It’s Been A Little Heavy Lately

Scritti Politti - Boom! There She Was

Leidsin artisti The Japanese House enda jaoks tänu alles selle aasta juunis ilmunud viimasele albumile. „In the End It Always Does“ on minu selle sügise album. Olen palju Amber Baini intekaid kuulanud, olen temast pehmelt öeldes sisse võetud. The 1975’i Matty Healy ja George Daniel on suuresti Amberi kõrval selle albumi saundis süüdi. Vist ei tasu siis imestada, et see album mulle niimoodi korda läheb.