SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased usuvad, et neil õnnestub okupatsiooni kaudu ukrainlasi neid armastama panna

Kui õpetajate puudus on otsapidi seotud sellega, et okupatsioonivõimu tulles vallandati paljud, kellele ei sobinud uus võim ja õpetajatele on siiski võimalik Venemaalt mingilgi kujul läbi häda asendust leida, siis arstide osas on seis keerulisem, sest ukrainlastest arstid ei soovi okupatsioonivõimude all töötada, aga Venemaalt ei taha arstid sinna tulla.