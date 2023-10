ARVUSTUS | Koloneli Kolgata teekond. Lopsaka fantaasialennu asemel satub lugeja tumedalt mulksuvasse elusegadikku

Gabriel García Márquezi debüütromaan pole kaugeltki puust ja punane ajaviide. Lopsaka fantaasialennu ootuses võib seekord sattuda hoopis tumedalt mulksuvasse elusegadikku. Ka lugeja võib end leida tegelaste meenutuste ja sündmuste kirjelduste segadikust, sest sujuvalt minnakse ühe tegelase monoloogilt teisele üle. Polegi kerge kohe eristada, kes on kes. Márquezi senise fännina ei maksa aga heituda, sest tegemist on siiski maailmakirjaniku ja Nobeli laureaadi esikteosega, mida on juba tunnustatud.