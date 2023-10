ARVUSTUS | Maasiku täiusetung. Näitus, mis on pühendatud taipamisele

ARS-i maja suure klaasaknaga nurgagalerii on hõivanud üks suur teos. See on korduvalt pärjatud arhitektist fotograafi Arne Maasiku jäägituses pretensioonikas „INSIGHT“. Musta linaga kaetud laual on peegel, millele on asetatud metallist kummalised vigurid. On need tornid, arhitektoonid, stuupad, meditatiivobjektid? On see vaatepilt 17. sajandi vaimus vaikelu või postapokalüptiline suurlinn?