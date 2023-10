KULTUURIBIIT | Laulja Kalle Sepa playlist

Tegime seda lugu oma esimese bändiga. Eredalt meeles üks kontsert u 1999. aastal, kus terve saal refrääni kaasa laulis ja see tunne on siiani meeles.

Queen - Love Of My Life

Kindlasti üks Queeni ilusamaid lugusid, see tuletab mulle miskipärast alati meelde minu vanaisa ja vanaema, kelle vahel oli kindlasti tõeline armastus.

Aastaid tagasi oli vaja seda lugu ühe sõbra sünnipäeval laulda, aga sõnad ei tulnud meelde, siis sain läbi ühe ühise tuttava Heino Seljamaa numbri (keda ma tollel ajal ei tundnud) ja helistasin talle hilisõhtul, et sõnad paika saada. Lõpuks rääkisime pikalt ja koos tuletasime kõik salmid meelde, sest ka temal ei olnud need päris peas.

Mäletan seda lugu juba varajasest lapsepõlvest. Alati kui see raadiost kõlas või tuli telekast film „Vallatud kurvid“, tardusin hetkeks. Georg Otsa hääl on lihtsalt nii lummav ja tohutuks eeskujuks.

Dean Martin - Everybody Loves Somebody

Härrasmees suure tähega. Peale hääle on temas ka tohutu lavasarm. Temalt peaks enamus meesartiste õppima, kuidas peab laval olema, astuma ja rääkima, lisaks laulmisele.

Uriah Heep - Lady In Black

Taaskord üks lugu, mida tegime oma esimese bändiga. Selle loo bassikäigu õpetas mulle minu isa, mis oli vast üks esimesi asju, mida ta mulle basskitarril näitas. Me tegime sellest loost oma versiooni, mis märgiti tol ajal ära ka mingi bändide konkursi žürii poolt. Siis oli see meie jaoks kõva sõna.

Elvis Presley - If I Can Dream

Elvis Presley muusikast olen ma suht läbi imbunud. Hakkasime rock ’n’ rolli vennaga kuulama juba päris noorelt ja midagi selles Elvises ikkagi on. See paneb kuulama ja mida rohkem tema muusikat kuulan või loen temast kirjutatud raamatuid, saan aru, et ta oligi tõeline rock ’n’ rolli kuningas.