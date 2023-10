LP BRÜSSELIS | Kaja Kallase skandaal jätab rahvusvahelise pressi külmaks

Kolm soomeugri peaministrit sattusid ühte lifti. Kes europealinnas käinud, see teab, et Brüsseli liftid on nagu Brüsseli internet – kiiret pole kuhugi. Põhja poolt pärit peaministritel oli veidi aega, et madjarist kolleegi pisut pinnida. Eelmisel Euroopa ülemkogul toimunud Kaja Kallase (Eesti), Petteri Orpo (Soome) ja Viktor Orbáni (Ungari) liftikohtumisel küsitud ungarlaselt, miks Rootsi NATO-ga liitumine endiselt toppab. Orbán põhjendanud, et asi on Ungari parlamendis ja temal kui täidesaatva võimu esindajal polevat seal toimuva üle kontrolli. Et Orbáni juhitaval võimuparteil Fidesz on Ungari seadusandlikus kogus ülekaalukas enamus, lausunud Orpo: „I think you can work that parliament [Ma usun, et saaksid parlamendi tööle panemisega hakkama küll].“ Niisuguse loo rääkis Kaja Kallas vastuseks Rootsi päevalehe Dagens Nyheter küsimusele.