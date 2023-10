Sedapuhku kroonis reedet poliitmaailma esimene vastuvõetud ja kehtiv otsus Gazas toimuva sõjategevuse asjus, ehkki praegune vaenutegevus lahvatas juba 7. oktoobril. Paraku selgus jälle, et kuigi on olemas vaenutegevuse lõpetamise kiirreageerimisüksus ÜRO julgeolekunõukogu näol, on vastuolud suurvõimude vahel nii suured ja mängureeglid nii mannetud, et hääletatakse küll, ent n-ö tühja.