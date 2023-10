EESTLANE USA KÕRBEST | USA probleem pole relvade laialdases omamises. Ühendriikides on vaimse tervise kriis

Ukrainas käib sõda. Iisraelis ja Palestiinas käib sõda. Ootused USA toetusele mõlemas sõjas on suured. Üha suurem hulk ameeriklasi aga nõuab valitsuselt, et enne, kui teisi aidata, tuleb oma õu ära koristada. Värsketes uudistes on tulistamine ja hukkunute hulk esiplaanil. Iisraeli sündmused on hädapärast nähtaval, uudis Ukrainast on aga tilluke looke portaali all paremas nurgas.