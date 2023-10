JUHTKIRI | Kas kellakeeramine on kompromiss, millest lahti ei saagi?

Jõudis ju Euroopa Parlament juba 2019. aastal järeldusele, et kellakeeramine on targem lõpetada. Juba aastaid on võtnud kellakeeramise ajal meedias sõna uneteadlased, kes kinnitavad üsna ühel meelel, et kui kaks korda aastas inimeste bioloogilist kella häirida, mõjub see tervisele kehvasti.