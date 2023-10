SÕJARAPORT | Teet Kalmus: nüüd siis järsku avanesid Iisraelis paljudel silmad – Venemaa polegi nende sõber!

Iisraelis ei suudetud näha Venemaal toimuvaid protsesse, mis on väga sarnased kolmekümnendate Saksamaaga. Nii on Venemaal kinnisvara üürikuulutusse ilmunud märked, et korterid ei üürita välja juutidele.

Venemaa jätkab ohvriterohkeid rünnakuid, sest elavjõudu on neil piisavalt, et seal rindelõigus täiendavalt veel ohverdada vähemalt sama palju oma sõdurite elusid. Omaette küsimus on, et kas sellest kõigest ka abi on.