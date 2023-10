Hüvasti, sõber! Matthew Perry – mees, kes tegi nalja enda, mitte teiste kulul

Sõltuvust ülal pidada on kallis, kuid Perry ei jõudnud ajakirjakaantele isegi arutu laristajana. Tema ümber ei olnud skandaale, kus ta kellelegi peale iseenda haiget oleks teinud. Ainult ühele koolikaaslasele olevat ta algkoolis tappa andnud, sest kadestas tolle sportlikkust. See poiss oli nüüdne Kanada peaminister Justin Trudeau. Trudeau on seika meenutanud naljaga ja Perryt hea sõnaga.