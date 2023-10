Poola võimuerakond teeb viimase katse võimule jääda

Poola võimuparteil on võimu säilitamiseks aega veel kuni kuu. President Andrzej Duda sõnul ei kutsu ta uut parlamenti kokku enne 13. novembrit, misjärel on tal põhiseaduslik õigus oodata peaministrikandidaadi valimisega veel kaks nädalat. Varem on Duda öelnud, et plaanib kõigepealt anda valitsuse moodustamise volitused võimuparteile PiS, kes kogus nimekirjadest enim ehk ligi 36% hääli. Eelmisel nädalal lisas Duda, et tõsiseltvõetavaid kandidaate on kaks, praegune peaminister Mateusz Morawiecki ja opositsioonijuht Donald Tusk. Tuski sõnul on kolmel opositsiooninimekirjal tegelikult juba hääled koos.