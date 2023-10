Näitusekassid viidi varjupaika. Omanik nõuab neid kohtu kaudu tagasi

„Kui kassi üldkonditsioon on hinnatud 5/6 või 4/6, ei võrdu see kindlasti sellega, et kassil poleks terviseprobleeme või muid muresid. Üldkonditsiooni hinnang määrab looma kehakonditsiooni ehk hõlmab vaid kaalu ja lihaste-luustiku seisukorda,“ selgitas Tallinna loomade varjupaiga esindaja Anni Anete Mõisamaa. „Esmasel ülevaatusel tuvastas veterinaar kaklushaavad, igemepõletiku, hambakivi, kõhulahtisuse, käitumisprobleemid, pulstis ja hoolitsemata karva ning kahheksia. Seega olid kassidel varjupaika tulles juba terviseprobleemid ja neile ei oldud tagatud vajalikku abi,“ kinnitas Mõisamaa.

Algsetes pressiteadetes väitsid ametnikud, et enamikul kassidel olid terviseprobleemid, põhjendades sellega nende äravõtmist. Siiski nähtub kohtule esitatud dokumentidest, et veterinaar, kes kohe pärast kasside omanikult äravõtmist nad üle vaatas, andis täiskasvanud kassidele siiski head üldpunktid, enamikule viis punkti kuuest, ühele neli kuuest.

Kui Peterburist on Kravtšuk tõukasse ostnud tuhandete eurode eest, siis Eestis on ta nende järglasi müünud 300–400 euro eest. „Kui lapsed paluvad kasse, aga emal pole nii palju maksta, olen andnud odavamalt,“ ütles Kravtšuk.

„Üle 20 aasta tehtud uuringute ja teadustööde tulemusena on järeldusele jõutud, et kasside keskkond ja nende kohtlemine on otseses seoses nende tervisega, peamiselt põie- ja neeruprobleemide ilmnemisega. Samuti mõjutavad need suurel määral närvisüsteemi – sellisest keskkonnast ei tule terve närvikavaga loomi, isegi kui toit ja vesi on tagatud. Siseruumis väga paljude loomade koos pidamine, vähesed liivakastid, peitumisvõimaluste puudumine, ebapiisaval hulgal toidukausse – kõik see on loomale stressiallikas ja võib põhjustada terviseprobleeme,“ selgitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti taristu korrashoiu osakonna juhataja Tarmo Antson.

Kravtšuki sõnul olid loomad, kellest muist on steriliseeritud või kastreeritud, tema juures elanud pikki aastaid ja nende tervis oli korras. Ta oli nendega regulaarselt loomaarsti juures ülevaatustel käinud, selleta ei saaks kassinäitustel osaleda. Ühele hoolealusele oli ta lasknud teha kalli operatsiooni, temal oli sellest tingitud kõhulahtisus. Kahenädalaste kassipoegade kohta ütles Kravtšuk, et paraku osa neist ongi nõrga tervisega ja on paratamatu, et kõik neist vastu ei pea ja täiskasvanuks ei saagi. Et kassid olid heas seisus, näitab omaniku hinnangul seegi, et varjupaigast müüdi neid edukalt edasi uutele omanikele.

„Üks umbes kahenädalastest kassipoegadest oli varjupaika saabudes alajahtunud, alakaaluline ning arengus maha jäänud. Tema seisund oli selleks hetkeks juba nii halb ja talle polnud õigel ajal tagatud hädavajalikku ravi, seega paar päeva hiljem ta kahjuks suri,“ ütles Mõisamaa. „Ühe kassi seedeprobleemid olid niivõrd tugevad, et need ei allunud ravile ja põhjustasid juba ka kaasuvaid tervisemuresid. Ravisime kassi ligi aasta, kuid tulemusteta ja seetõttu pidi meie veterinaar langetama eutanaasiaotsuse,“ meenutas Mõisamaa.

Koridori talutatud Kravtšuki enesetunne halvenes sündmuste mõjul niivõrd, et talle kutsuti kiirabi. „Jalad läksid nõrgaks, ma ei suutnud enam,“ märkis Kravtšuk. Ta ütles, et oleks soovinud sealsamas aknast välja hüpata. Mõlemad kassid olid vanad ja kastreeritud – mingit võimalust nende abil kassivabrikut pidada enam ei olnud, ei mõistnud Kravtšuk seekordse haarangu korraldamise vajadust.

18. augustil kogunesid ametnikud taas Kravtšuki ukse taha. Pärast omaniku vastuseisu ületamist ja korterisse pääsemist tegid ametnikud protokollis kokkuvõtte: „Korteris kaks kassi, korteris tunda tugevat uriini ja väljaheidete haisu, toas on mitmes kohas loomadele kättesaadavas kohas ravimid, mitmeid asju, mis võivad loomadele peale kukkuda. Põrandad on mustad, loomapidaja sõnul ta ei koristanud täna (paikkontrolli ajale eelnevalt).“

Esimese ametnike operatsiooni ajal oli üks vanem kass peitu pugenud ja seetõttu perenaise juurde elama jäänud. Kravtšuk lasi variisikul varjupaigast veel ühe kassi tagasi tuua. Et loomad on tagasi korteris, ei jäänud aga märkamata ja peagi saabus ametnikele uus vihje, et mindaks korterit kontrollima.

Nii esimese kui ka teise astme kohus otsustasid, et loomi oli halvasti koheldud ning tegemist oli kassivabrikuga. Esile toodi veel mitme nõude rikkumist, nagu näiteks selle, et iga kassi kohta peab olema vähemalt üks ruutmeeter pinda. Kravtšuk kaebas otsuse edasi ka riigikohtusse, kuid enne, kui riigikohus jõudis otsustada asja menetlusse võtmise üle, toimus juba uus sündmus.

Leides, et loomad on neis tingimustes siiski ohus, otsustasid PTA ametnikud dušialuse lammutada, et kassid kätte saada. Selle käigus lõhkusid nad dušialuse ja veetoru. Tekkis uputus ja kahju kandis ka Kravtšuki alumine naaber. Kravtšuk ei saanud kuu aega end pesta.

Nõuab kasse tagasi

Kravtšuk on ka selle otsuse nüüd halduskohtus vaidlustanud, nõudes kasside tagastamist ja nii moraalse kui ka materiaalse kahju hüvitamist.

Üks teisel korral äravõetud kass on paberitega tõuloom, kes on ostetud White Raveni kasvatusest 1500 euro eest. Ta on sündinud 2013. aastal ja elanud kogu aja Kravtšuki juures, olles hea tervise juures, vaktsineeritud ja kiibistatud. Teine hoolealune on sündinud Kravtšuki juures, on vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud, heas toitumuses ja terve. „Kaebaja on oma kassidega emotsionaalselt väga seotud ja talle on kasside alusetu võõrandamine põhjustanud suure hingelise trauma ja terviserikke,“ kirjutati kohtule esitatud kaebusse, millesse märgiti ka, et loomade pidamise ülevõtmiseks ei olnud mingit faktilist ega õiguslikku alust.

Kasside alusetu võõrandamine on tekitanud suure hingelise trauma ja terviserikke, kirjutati kaebusse.

„Selleks et teha mikrokliima kohta etteheiteid, tuleks mikrokliima parameetreid mõõta ja seejärel võrrelda normidega. Kui PTA heidab kaebajale ette ammoniaagisisaldust õhus, siis tulnuks seda mõõta. Protokollist ei nähtu, et kaebaja korteris oleks mingeid mõõtmisi teostatud. Juba seetõttu on loomade äravõtmine põhjendamatu,“ kirjutas Kravtšuk.

„Vaidlustatud menetlustoimingu juures viibisid linnaosavalitsuse sotsiaaltöötajad. On absoluutselt arusaamatu, kuidas on võimalik asuda seisukohale, et kasside jaoks on kaebaja eluruumi mikrokliima sobimatu, kuid kaebajale endale on see ohutu. Kui korteri mikrokliima oleks olnud sobimatu või ohtlik, tulnuks evakueerida korterist ka kaebaja. Kaebajale pole mingit sotsiaalabi pakutud eluruumi nõuetele vastavuse tagamiseks, seega olid juuresviibinud sotsiaaltöötajad ilmselt seisukohal, et kaebajal on korteris kõik hästi,“ tõi ta avalduses veel esile.

Üldiselt juhtis kassipidaja tähelepanu, et ei ole näidatud, kuidas ta loomi ohustas. Need hoolealused on tema juures elanud kümme aastat, ja kui korteris oleks kassidele mingi oht, siis miks pole see väidetav oht kümne aasta vältel realiseerunud, küsis ta.

Ettekirjutusi pole tehtud Kravtšuki arvates saaks loomade äravõtmiseks alust olla ainult siis, kui kõik muud abinõud, sh ettekirjutused oleksid jäänud tulemusteta ja neist poleks piisanud ohu kõrvaldamiseks. Talle ei ole aga tehtud ühtki ettekirjutust. „Kui etteheiteks on üksnes uriinihais, siis selle kõrvaldamine on võimalik küllalt lihtsate vahenditega ja selleks ei ole vaja kaht kassi võõrandada,“ edastas ta kohtule. Viimast operatsiooni ei soostunud PTA kommenteerima, sest seda käsitlev kohtuasi on veel pooleli. Ei kommenteeritud sedagi, kas neil on kavas omanikule rikutud vara kompenseerida. Kuid esmane operatsioon oli ameti hinnangul siiski õigustatud, nii leidis lõpuks ka riigikohus, kes paar nädalat tagasi otsustas jätta asja menetlusse võtmata. Kõik esialgu äravõetud ja ellu jäänud 36 kassi on nüüdseks varjupaigast uutesse kodudesse läinud.