Erik Lillo: kas riik on hakanud kodanikelt relvi ära korjama? Miks?

Saime just lugeda Eesti Päevalehest fotograafi ja endise politseiniku Andres Puttingu kirjeldust (LP 30.9), kuidas ta muutunud seaduse tõttu dokumentide esitamisega hiljaks jäi ning seetõttu 30 aastat eeskujulikult hoitud relva loovutama pidi. Võin kinnitada, et tegu pole kaugelt üksikjuhtumi, vaid suundumusega, kus väikseimgi formaalne rikkumine võib viia relvakandja põhiõiguste suure riiveni.

Alates sellest, kui hakatakse rääkima paragrahvide keeles, kaob igasugune inimlikkus.

Ühest küljest oleme praeguseks võtnud võõrriikide kodanikelt õiguse omada relva, sest see on oht meie julgeolekule. Kõik on siin õige. Loogilise järeldusena peaks teisalt meie oma inimeste relvastumine julgeolekut parandama. Siin lähevad riigi reaalsed teod sellega selgelt vastuollu.

Tekib vastutus

Relva olemasolu muudab inimese elu kohe. Sa vastutad, sul lasub kohustus nii teiste kui ka loomulikult iseenda ja lähedaste ees. Oma kodanikele saab anda relva kätte üksnes vaba ühiskond, kus vabadus ei ole väärtus iseenesest, vaid väärtus on see, mida inimene vabadusega teeb. Vabadus kohustab, mitte ei anna õigust.

Ükski relv ei ole ohtlik, kui seda ei kasuta orjameelne inimene, kes arvab, et talle on relva kaudu osaks saanud suur võim ja vabadus ning seetõttu on talle kõik lubatud. Aga mulle tundub üha enam, et meie riik ei mõista seda.

2001. aasta oktoobrist on relvaseadust muudetud ligi 70 korda. See on märk sellest, et valdkonnas pole ühtset arusaama ning kujundamata on poliitika, rääkimata tekkivast järjepidevusest ja kultuurikihist.

Selge nörritamine

Üheks valupunktiks on saanud aasta alguse muudatus, mille kohaselt on relvaloa pikendamiseks kohustuslik esitada avaldus ja kaasnevad dokumendid vähemalt kaks kuud enne relvaloa kehtivusaja lõppu. Iseenesest tore ja hooliv nõue, aga...

Päris mitu pikaaegset relvaomanikku on nagu Puttingki hilinenud just dokumentide esitamisega ja seda täiesti erinevatel põhjustel alates pikast arstijärjekorrast, tehnilistest viperustest kuni lihtsa ja inimliku tähelepanematuseni.