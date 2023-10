USA vabariiklaste uus spiiker toetab Ukrainat, aga ei pea seda prioriteediks

Oktoobri keskel USA-s kongressi liikmetega kohtunud välisminister Margus Tsahkna ütles, et mõlema partei esindajate sõnul on Ukraina toetuseks piisav enamus olemas, et abipakett võetakse kokkuvõttes vastu. Küsimus on selles, millal see juhtub. „Eesmärk on teha Ukraina rahastus ära vähemalt järgmiseks aastaks, et USA sisepoliitilised teemad ei saaks seda enam mõjutada,“ selgitas Tsahkna.

Peale selle vaidluse läheneb 17. novembri tähtaeg – selleks ajaks peavad kongressi kojad leppima kokku valitsusasutuste eelarvedokumendis. Johnson on lubanud, et kui suurt kokkulepet pole selleks ajaks sündinud, siis valitsus rahata ei jää ning vastu võetakse järjekordne ajutine eelarve, mis lükkab vaidluse taas mõneks nädalaks edasi.

Intervjuudes on spiiker toonitanud, et on invasiooni algusest peale Ukrainat toetanud, kuid arvab, et abiandmisega peaksid kaasnema rangemad tingimused. „Me ei saa lasta Vladimir Putinil Ukrainas peale jääda, sest ma ei usu, et ta seal peatuks, ja ilmselt võiks see Hiinat julgustada Taiwani vastu tegutsema,“ tunnistas Johnson.

Johnson ei välistanud tulevikus Ukraina toetamise jätkamist, kuid väitis, et erinevalt Ukrainast on Iisraeli aitamine kiireloomuline küsimus. „Maailmas on väga palju asju, millega meil tegeleda tuleb, aga praegu vajab kohe tähelepanu Iisraelis toimuv,“ ütles Johnson pühapäeval Fox Newsile. Samal ajal ei taga ka tema eelnõu Iisraeli toetamist, sest senatit kontrollivad demokraadid pole pakettide lahutamisega mingil juhul nõus. Selle asemel tahetakse senatist tagasi saata Bideni paketi muudetud versioon, mille hääletusele panemisest võib Johnson jällegi keelduda.

Ministri sõnul kordub abisse skeptilisemalt suhtuvatelt poliitikutelt tihti küsimus, miks peab USA kinni maksma Euroopa julgeoleku. „See, et Euroopa riigid annavad täna Ukraina toetuseks kokku rohkem sõjalist abi kui USA, tuli paljudele üllatusena,“ ütles Tsahkna. „Levinud on ka müüt, et Euroopa ei maksa oma kaitse eest. Kui rääkisin, et Eesti paneb sinna 3,2% SKP-st ja on ka maksukoormust tõstnud, oli see koht, kus praktiliselt kõigil kohtumistel hakkasid pastakad käima.“

Ajakiri Time avaldas esmaspäeval raamatukatke, kus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tunnistab autorile liitlastega seotud kõhklusi. „Kõige hirmsam on see, et maailm on Ukraina sõjaga ära harjunud,“ ütles Zelenskõi. „Sõjaväsimus liigub nagu laine, seda on näha USA-s, Euroopas. Näeme, et kohe, kui nad natuke väsivad, muutub see neile sõuks: ei viitsi enam seda sarja kümnendat korda vaadata.“ Zelenskõi lisas, et kui USA abi peaks ära langema, on tulemus selge: „Me kaotame.“

Esmaspäeval käis Kiievis toetust näitamas esindajatekoja delegatsioon, kuhu kuulusid demokraadid Mike Quigley ja Stephen Lynch ning vabariiklane James French Hill. Zelenskõi sõnul räägiti kohtumisel valdkondadest, mis vajavad hädasti USA abi. Kongressiliikmed esialgu avaldusi ei teinud.

Teisipäeval kaitsesid senati ees Ukraina toetamist välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin. Veenmist on vaja pigem lõhestunud esindajatekojale, sest senatis paistavad Ukraina toetamiseks hääled koos. Demokraat Patty Murray ja vabariiklane Susan Collins on alustanud Bideni paketi põhjal uue eelnõu kirjutamist. Osa senati vabariiklasi spekuleeris, et pakett võib muutuda esindajatekojale sobivamaks, kui sellesse lisatakse rohkem raha, mis kuluks piirivalvele või isegi Donald Trumpi ajal lubatud piirimüüri ehitamiseks. Senaator John Thune aga märkis, et kui esindajatekojas saadakse ainult Iisraeli puudutava eelnõu poolt hääletama ka arvestatav osa demokraate, siis läheb sellise ettepaneku tõrjumine ka senatis raskemaks.

Tuleb rääkida ka osariikide poliitikutega Tsahkna käis USA-s kogumas toetust Eesti algatusele võtta Venemaa külmutatud varad kasutusele Ukraina abistamiseks ja ülesehitamiseks ning ettepanekule asutada Vene liidrite agressioonikuritegude uurimiseks eritribunal. Samuti käis ta kolme miljoni elanikuga Arkansase osariigis, kus asuv Lockheed Martini tehas täidab Eesti üle 200 miljoni dollari suurust HIMARS-i raketisüsteemide hanget. Muu hulgas on tegu ka tugeva vabariiklaste kantsiga. Kuna välisministrite visiidid osariikidesse on ebatavalised, tunti Tsahkna vastu kohalikus kongressis ja meedias suurt huvi. Tsahkna sõnul õnnestus tal kohalike poliitikute seas samuti müüte purustada ja meenutada, et koostöö Eestiga loob seal sadakond uut töökohta. „Väga suur osa Euroopa kaitsehangetest tarnitakse tegelikult USA-st ja see on asi, mida tasub ka USA maksumaksjatele meelde tuletada,“ märkis Tsahkna. „Kohalik meedia tundub inimestele ka kõvasti usaldusväärsem, kui Washingtoni peavoolumeediast tulevad uudised. Selle üleskutse tegin hiljem ka Euroopa välisministrite nõukogus: käime USA-s ja erinevates osariikides, mitte ainult Washingtonis.“