SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased ise tunnistavad, et Ukraina järjest laiendab oma territooriumi Dnepri idakaldal

Ukraina armee erukindral Igor Romanenko sõnul on Venemaa Avdijivkast lääne pool lõunast ja põhjast suutnud nii palju edasi liikuda, et kui varem eraldas neid kümme kilomeetrit, siis nüüd eraldab neid kaheksa kilomeetrit. Põhja poolt lõuna poole liikudes on aga Venemaa armeel ees tööstuskompleks, mida saab neil olema äärmiselt keeruline ära võtta. Selles mõttes oleks lõuna poolt põhja poole liikumine perspektiivikam, aga teab seda ka Ukraina armee ning on sellisteks arenguteks aegsasti valmistunud.

Kui juba Avdijivka juurde jõudsin, siis sealt ka jätkan. Kaarti vaadates on Venemaa armee eesmärgid mõistetvad – liikuda linnast lääne poolt nii põhjast kui lõunast nii palju edasi, et sundida Ukraina armeed Avdijivkat maha jätma. Väga palju on infomüra selle ümber, kui palju ikka on Venemaa sinna piirkonda vägesid kogunenud. Sõda on näidanud, et seni on Ukraina pigem Venemaa üksuste arvukust pigem ülehinnanud, aga kindlasti on neid seal kümneid tuhandeid.

Näiteks Avdijivkast läheb lääne poole ainult üks asfaltee, aga sellele lisaks mitmeid kruusateid, mis on peale nädalavahetuse vihmasid kenasti tahenenud ja võimaldavad linna paremini varustada, kuigi Venemaa armee suurtükid ulatuvad kõiki neid teid tulistama. Kõige suurem abi on heal ilmal aga Ukraina kaitsetegevuse organiseerimisel, sest Ukraina suurtükid lasevad kaugemale ja täpsemalt, aga selleks on vaja luureinfot, mis tuleb peamiselt luuredroonidelt.

Võiks ju mõelda, et selline olukord sobib paremini Venemaa armeele, kellel on Ukraina idaosas piisavalt nii elavjõudu kui tehnikat, et aktiivsemalt pealetungile minna, aga lähemal vaatlusel on heal ilmal ka Ukraina armee jaoks omad suured plusspunktid.

Samas on väga raske ka linna kaitsvatel Ukraina sõjaväelastel, sest ka nemad kannavad kaotusi ning hoolimata lakkamatutest rünnakutest on väga keeruline seal rindelõigus linna kaitsvaid üksuseid roteerida. Luuredroone ja rallidroone kasutavad ka Venemaa sõjaväelased, lisaks on neil liugpommid, mille vastu Ukrainal hetkel head rohtu ei olegi.

Lisaks üritab Ukraina laiendada asümmeetrilist lahingutegevust. Donetskis tabamuse saanud kütuserongi põlemise kontekstis on põhiline arutlusaine see, millega Ukraina rünnaku läbi viis.

Tehnika suured kaotused on Golikovi sõnul seotud Ukraina hea õhuluurega ning nii hävitatakse enamus rasketehnikat enne, kui nad üldse rindejooneni jõuavadki. Avdijivka puhul mängib Venemaa jaoks rolli ka logistika: kui Avdijivkast ida pool on Venemaa jaoks logistikaõlg lühike, aga seal on vastas Ukraina väga hästi kindlustatud positsioonid, siis Avdijivkast lääne poolt rünnates on logistikaõlg oluliselt pikem, mis annab Ukrainale paljud paremad võimalused seda häirida.

Senine edenemine on Venemaa armee jaoks tulnud seal piirkonnas väga suurte kaotuste hinnaga nii elavjõus kui tehnikas. Toimunule heitis valgust Svjatoslav Golikov, kelle ametinimetus armees on „Štorm-Z“ üksuse instruktor ja kes kirjutab postitusi varjunime „Filoloog hallis tsoonis“ nime all. Štorm-Z on peamiselt kinnipeetavatest moodustatud üksus, mida Golikov nimetas trahvipataljoniks. Ehk sarnaselt teise maailmasõjaga on Venemaa armees üksused, kes saadetakse sisuliselt surma ning nende taganemisteel on vastas karistussalgad, kes lasevad kõik taganejad maha.

Varasemalt tegid Avdijivka juures palju pahandust ka Venemaa helikopterid KA-52, aga peale Berdjanski lennuvälja ründamist viidi sealt ära kõik lennukid ja helikopterid. Peale seda on helikopterite roll oluliselt vähenenud, nii et ATACMS avaldab selget mõju lahingutegevusele.

Ukraina üritas vasturünnakut Avdijivkast põhja pool Krasnogorivka suunal, aga kaotas tanki Leopard 2 A6, millest meeskond küll pääses, aga pole kindel, kas tanki õnnestub sealt minema vedada. Ehk siis - Venemaa armee suudab samuti efektiivselt hävitada Ukraina rasketehnikat.

Eks lähipäevad näitavad, kuivõrd aktiivselt Venemaa pealetungidega jätkab, ressurssi neil jagub ning oma sõdurite kaotusi ei loe nad ka olukorras, kus on seatud poliitilised eesmärgid, mida tuleb saavutada. Kahjuks suudavad nad jätkuvalt lepingutega armeesse juurde võtta vähemalt sama palju inimesi, kui nad lahingutes kaotavad. Samas on sealjuures probleemiks asjaolu, et kogenud sõjamehi on neil järjest vähem, aga täpselt sama probleem on ka Ukraina armeel.

Bahmuti juures on Venemaa vähendanud rünnakuid põhja pool Berhivka veehoidla lõunaosa suunas. Küll aga on luureinfot, et nad võivad uue rünnakusuunana hakata ründama põhja poolt, Dubovo-Vassilevka poolt. Bahmutist lõuna pool on Ukraina suutnud väidetavalt natuke edeneda Kurdjumuvka poole, seda hoolimata Venemaa armee vasturünnakutest seal piirkonnas.

Luhanski rindel on peamiselt positsioonilahingud. Kupjanski juurest on infot Ukraina sõjaväelastelt, mille kohaselt olevat see rindelõik Venemaa armee üksuste jaoks nagu omamoodi lahinguoskuste saamise koht. Peale teatud aega viiakse nad sealt kas Donbassi või lõunarindele ning nende asemele tuuakse uued lahingukogemusteta üksused.

Venemaal on seal rindelõigus rohkem nii elavjõudu kui tehnikat, aga viimase nelja kuu jooksul arvestatavat edu saavutatud ei ole. Nad liigutavad üksuseid rinde ulatuses ja aeg-ajalt viivad läbi ka suuremaid rünnakukatseid, aga see on ka kõik olnud siiani.