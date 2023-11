„Ta pere anus, et ta ei teeks seda.“ 85-aastane vanaisa vedas Hamasi ninapidi ja päästis lähedased oma elu ohverdades

2023. aasta 7. oktoobril juhtunu läks Iisraeli ajalukku kui selle riigi suurim katastroof. Hamasi rünnakus hukkus umbes 1400 inimest, viga sai 5132. Iisraeli morgides on mitusada laipa, mida pole suudetud siiani tuvastada, ning sadu otsast lõigatud kehaosi, mille puhul ei ole õnnestunud kindlaks teha, kellele ohvritest need kuulusid. Peale selle on Iisraeli andmetel pantvangidena Gaza sektorisse viidud 230 inimest, kelle saatus on teadmata.