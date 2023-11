LÕHNASPIKKER | Millised staariparfüümid on maailma hullutanud?

D nagu Diva. Esimese kodumaise staariparfüümi Diva tipunootides on peidus safran ja magus apelsin, lõhna südame moodustavad seeder, ploom ja jasmiin ning põhjanootides on peidus kadakas. Hind (30 ml) 160.– (www.t-perfume.com)

Näitleja Merle Palmiste tegi sel aastal endale erakordse kingi. Nimelt esitles ta oma sünnipäeval esimest parfüümi, mille ta on teinud Eesti parfüümilooja Tony Veileriga kahasse. Parfüüm sai nimeks Diva ja on esimene, mille loomises on kaasa löönud kodumaine kuulsus. Selle sündmuse valguses vaatame, millised parfüümid on veel maailma hullutanud.