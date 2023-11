Simmo Saar: „mine tagasi maale ja osta kastiratas“ - see on Tallinna sõnum mittekohalikele autojuhtidele

Paraku on Tallinn oma ajaloo vang: suur osa linnast on ju kujunenud tsaarivõimu ja nõukogude arhitektide käe all. Esimene leidis, et Tallinnas piisab liikumiseks roojavast setukast, nõukogude võim omakorda arvas, et sisserännanud tööjõud peab oma magalakorteritest suurtesse tehastesse tööle jõudma. Ka tänane Lasnamäe kanal on ju loodud just selleks, et tööline saaks kiiresti tööle.