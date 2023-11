SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina kuulipildur kurtis eile Avdijivkas, et padrunid saavad otsa, aga venelased mitte

Kuigi välismeedias on nii mitmelgi juhul kirjutatud, justkui oleks Zalužnõi jutus palju uut ja erakordset, siis reaalses elus ta lihtsalt koondas päris laialt teadaoleva info kompaktselt ühte artiklisse. Mul on hea meel tõdeda, et minu ülevaadete lugejad on suurema osa artiklis kirjutatud probleemidega tuttavad, oleme koos lugejatega suutnud olla sõjaliste arengute eesliinil.