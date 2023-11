Juristid: tahad klassikaaslasest pornofilmi? Tehisaru avab kiusajatele uued horisondid

Süvavõltsingutega seonduv probleem on äärmiselt tõsine ja mõjutab ohvrit kõikvõimalikel tasanditel, paljudel korvamatult. Õiguslikus vaates väärib esiletõstmist mainekahju kontekst. Seda just internetiga kaasnevate levitamise võimaluste, ulatuse ja kiiruse tingimustes. Samuti digitaalses maailmas kajastatud andmete püsivuse ja isiku digitaalse jalajälje tõttu. Isegi kui saab tuvastatud ja avalikuks fakt, et tegelikult ei ole kujutatud ohvrit, on kahju juba tekkinud. On äärmiselt ebatõenäoline, et ohvril õnnestub lõppastmes saavutada olukord, kus levitatud pilt või video kaob internetist jäädavalt või kus kõik sellega tutvunud isikud teavad, et tegelikult ei osalenud selles tema.