Armeenia suhted Venemaaga lähevad üha pingelisemaks

Venemaa riigiduuma lükkas hiljuti edasi arutelu eelnõu üle, millega tunnustataks Armeenia juhilubade kasutamist äri- ja tööeesmärkidel. Armeenias peeti sammu poliitiliselt motiveerituks ja vihjeks, et Moskva võib kehtestada ka majanduslikke sanktsioone. Väidetavalt ootab Venemaa Armeenialt, et vene keelele antaks ametlik staatus. Seda on teinud Valgevene, Kõrgõzstan ja Kasahstan. Armeenias pole avalikku arutelu vene keele staatuse üle peetud, kuigi nii vene kui inglise keel on Armeenia koolides kohustuslikud õppeained.