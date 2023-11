Küsitlus: Trump võidaks Bidenit enamikus kaalukeeleosariikides

Esmaspäeval oodati New Yorgi kohtu ette USA ekspresidenti Donald Trumpi, kes pidi andma oma firma kohta esitatud pettusesüüdistuste tsiviilhagi menetlemise käigus tunnistusi. Tegu on esimese korraga, kui Trump valimiseelsete kohtuprotsesside käigus ametlikult sõna saab, ent kõigist praegustest kaasustest on see tema jaoks kõige ohutum ja erinevalt Trumpi kahest pojast teda selles asjas isiklikult vastutavaks ei peeta. Ees seisavad märksa keerulisemad kriminaalasjad, üks neist näiteks Georgia osariigi föderaalkohtus, kus teda süüdistatakse ametnike töö takistamises ja mõjutamises eesmärgiga pärast 2019. aasta valimiskaotust võimule jääda.